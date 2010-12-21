Міністри ЄС обговорять відносини з Білоруссю в січні

Брюссель. 21 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу обговорять подальші відносини з Білоруссю в січні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні журналістам на брифінгу представник Єврокомісії Майа КОЩАНЧИЧ.

«Міністри обговорять розвиток ситуації», - сказала вона. «Дебати на рівні експертів почалися, і ми продовжимо в січні», - додала прес-секретар Верховного представника ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

Засідання Ради закордонних справ ЄС заплановано на 31 січня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, отримавши близько 80% голосів виборців.

Ввечері 19 грудня міліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

25 жовтня Рада закордонних справ подовжила до 31 жовтня 2011 року санкції на видачу віз ряду вищих чиновників Білорусі, одночасно припинивши їх дію. Однією з умов скасування санкцій є демократизація Білорусі.