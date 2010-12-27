В ряді посольств у Римі виявлено підозрілі пакети

Брюссель. 27 грудня. УНІАН. Сьогодні в ряді посольств у столиці Італії - Римі - виявлено підозрілі пакети.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, за даними агентства, з ранку було виявлено підозрілі пакети в посольствах Греції та Венесуели.

Пізніше надійшло повідомлення про те, що тривога в Посольстві Венесуели виявилася хибною.

Підозрілі пакети також знайдено в посольствах Данії та Монако. Зараз на місці працює поліція й спеціальні служби.

Підозрілі пакети в посольствах були виявлені після того, як 23 грудня в посольствах Швейцарії та Чилі в Римі пролунали вибухи саморобних вибухових пакетів, відповідальність за які взяли на себе італійські анархісти.

Як повідомляв УНІАН, того ж дня, 23 грудня, підозрілий пакет було виявлено в Посольстві України в Римі, проте в ньому не було виявлено нічого небезпечного.