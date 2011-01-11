Тимошенко запевнила комісара ЄС, що опозиція боротиметься за демократію

Київ. 11 січня. УНІАН. Лідер партії ”Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зміцнення демократії та стратегічний курс на євроінтеграцію залишаються головними пріоритетами для її політичної сили, особливо у найважчий час випробувань для демократії.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії ”Батьківщина” заявила сьогодні під час робочого обіду з єврокомісаром з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

”Сьогодні нас хвилює, щоб той час, коли ми перебуваємо в опозиції, не був втраченим для справжньої європейської інтеграції України. У мене вистачить політичної волі і внутрішньої свободи для того, щоб зробити Україну більш демократичною і більш європейською, а наших громадян – більш вільними і заможними”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Ш.ФЮЛЕ наголосив, що наближення України до ЄС залежить від дотримання принципів демократії, верховенства права та прав людини. ”Повага до верховенства права, прав людини, демократичних принципів завжди були й залишаються ключовими у відносинах Україна - ЄС”, - сказав він.

Єврокомісар також наголосив на неприпустимості вибіркового застосування правосуддя стосовно політичних опонентів та висловив стурбованість у зв’язку зі зростаючим тиском на громадянське суспільство, погіршенням ситуації у медіапросторі та суттєвим звуженням політичного плюралізму.

Ю.ТИМОШЕНКО і Ш.ФЮЛЕ домовилися найближчим часом провести наступну зустріч у Брюсселі.