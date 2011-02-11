Словаччина підтримує безвізовий режим ЄС для України

Київ. 11 лютого. УНІАН. Словаччина підтримує безвізовий режим з ЄС для України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Павол ГАМЖЕК заявив на зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, що відбулась напередодні саміту «Вишеградської четвірки» з нагоди 20-річчя цієї ініціативи, який відбудеться 15 лютого у Братиславі.

Як зазначив глава уряду, зустріч пов’язана не тільки з самітом «Вишеградської четвірки», а в першу чергу з тим, що відносини між Україною і Словаччиною розвиваються досить динамічно і мають значну перспективу.

М.АЗАРОВ відзначив успішний візит в Україну Президента Словаччини, достатньо продуктивну роботу міжурядової комісії з питань торгово-економічного співробітництва, вивчення українським урядом досвіду пенсійної реформи в Словаччині, проінформував співрозмовника про хід переговорів з ЄС щодо зони вільної торгівлі і питання, які виникають в ході цих переговорів, а також обговорив ряд актуальних питань двосторонніх відносин.

«Звичайно, криза позначилася скороченням товарообігу між Україною і Словаччиною, - зазначив прем’єр-міністр. – Проте, сьогодні є цікаві проекти, які можуть виправити ситуацію. Наприклад, будівництво широкої залізничної колії Український кордон–Братислава–Відень суттєво збільшить товарообіг з ЄС і Словаччиною зокрема».

Також глава уряду наголосив, що Україна зацікавлена у запровадженні безвізового режиму з країнами ЄС та створенні спільного митно-прикордонного контролю зі Словаччиною для прискорення вантажообігу та напередодні Євро-2012.

Посол Словаччини висловив підтримку євроінтеграційним устремлінням України, в яких безвізовий режим є важливим елементом інтенсифікації руху до ЄС, а також повідомив, що Словаччина вже працює над створенням спільного митно-прикордонного контролю.

Він також висловив задоволення інтенсифікацією відносин між країнами і тим, що досвід євроінтеграції і реформ Словаччини активно вивчається Україною. У свою чергу словацькі експерти позитивно оцінили податкову реформу в Україні і нададуть консультаційну допомогу під час проведення пенсійної реформи.