Литвин сподівається на відозви парламентів Литви та Польщі до 25-річчя трагедії на ЧАЕС

10:44, 22 березня 2011
Новини ЄС
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І сподівається на увагу Європарлменту

Київ. 22 березня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що парламенти Польщі й Литви ухвалять відозви з приводу 25-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. У засіданні беруть участь керівники парламентів всіх трьох країн.

В.ЛИТВИН зазначив, що «ми також були б вдячні за привернення уваги до цієї події Європарламенту та національних законодавчих органів інших країн ЄС».

Він поновив запрошення керівництву Польщі та Литви взяти учать у зустрічах високого рівня: Київському саміті з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії та конференції зі збору додаткових коштів на чорнобильські проекти, які відбудуться у квітні цього року в Києві.

Також В.ЛИТВИН повідомив, що «незабаром Верховна Рада України буде ухвалювати рішення про те, щоб створити музей для збереження врятованих пам’яток із зони, яка позначена Чорнобилем».

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