У Раді Європи позитивно оцінили проект закону про виконання рішень суду

Київ. 22 березня. УНІАН. Комітет Міністрів Ради Європи вважає, що проект закону України ”Про гарантії держави щодо виконання рішень суду” в цілому відповідає вимогам європейській Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини й становить адекватну відповідь держави на пілотне рішення Європейського суду з прав людини у справі ”Юрій Миколайович Іванов проти України”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

”Законопроектом також враховані неодноразові заклики Комітету Міністрів Ради Європи щодо впровадження Україною дієвих заходів на усунення проблем невиконання державою рішень судів”, - цитує прес-служба Мін`юсту відповідний коментар Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Секретаріату Комітету Міністрів Ради Європи.

Європейський суд з прав людини за результатом розгляду низки позовних заяв громадян України вказував Україні на нагальну необхідність вирішення системних проблем, пов‘язаних з невиконанням або тривалим виконанням судових рішень, винесених проти держави, державних підприємств та організацій, а також, свідчили про необхідність запровадження на національному рівні засобів юридичного захисту щодо таких порушень.

”У своїх висновках Департамент з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Секретаріату Комітету Міністрів Ради Європи зазначає, що розпочата в Україні реформа є необхідним реагуванням на пілотне рішення і одночасно є кроком вперед на шляху вирішення довготриваючої системної проблеми невиконання рішень національних судів”, - підкреслили в Мін`юсті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розробив нову процедуру виконання рішень національних судів, відповідальність за виконання яких несе держава.

Проект закону ”Про гарантії держави щодо виконань рішень суду”, розроблений Міністерством юстиції, передбачає усунення проблеми невиконання рішень суду і вводить механізм погашення заборгованості за рішеннями, відповідальність за виконання яких несе державу і які накопичилися станом на 1 січня 2012 року.

Крім того, цим законопроектом передбачається надання уряду права самостійно визначати розміри і механізми виділення соціальної допомоги.