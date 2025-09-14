Ворог, зокрема, окупував на Новопавлівському напрямку населений пункт Темирівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області.

Збройні сили України на Сумському напрямку відкинули російських окупантів біля прикордонних населених пунктів Костянтинівка та Новокостянтинівка у Хотинській селищній громаді. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що в цей же час росіяни окупували на Новопавлівському напрямку населений пункт Темирівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області. Також зафіксовано просування ворога в Куп'янську Харківської області та біля Новоіванівки.

Раніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" розповіли, що росіяни продовжують намагатися накопичити сили на північних околицях Куп'янська. Вихід із трубопроводу, який окупанти використовували для переміщення особового складу в місто, перебуває під вогневим контролем українських захисників.

В ОСГВ "Дніпро" уточнили, що в районі Куп'янська кілька трубопроводів, три нитки з чотирьох уже пошкоджено і затоплено.

Росіяни обстріляли Костянтинівку - що відомо

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що росіяни обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Загинули щонайменше троє людей, ще шестеро поранені.

Також відомо, що пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки та багатоповерхівки.

