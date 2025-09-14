Раніше Трамп висунув одразу кілька умов для введення нових санкцій проти Росії.

Президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме санкції проти Росії. Причиною є те, що деякі європейські країни не виконають його головні вимоги, пише The New York Times.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для введення нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО вчинять так само. Також він зажадав, щоб усі члени Альянсу припинили закупівлі російської нафти і ввели високі мита для Китаю.

У Європейській комісії пообіцяли попрацювати над цим питанням зі своїми партнерами по всьому світу. Ба більше, Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх якомога швидше скоротити закупівлі російської нафти.

Відео дня

У виданні вважають, що цю умову майже напевно не буде виконано, про що знає президент США і його радники. Найбільшими європейськими покупцями російської нафти є Угорщина і Туреччина, і вони навряд чи припинять закупівлі.

Проте багато інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Деякі з них, як і раніше, покладаються на російський природний газ, про що Трамп не згадав, додали у виданні.

Журналісти нагадали, що президент США неодноразово погрожував вжити заходів проти Росії, але щоразу знаходив новий спосіб уникнути цього. Наприклад, саміт на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним обіцяв підготувати підґрунтя для двосторонньої зустрічі глави Кремля з президентом України Володимиром Зеленським. Очевидно, що така зустріч не відбудеться в найближчому майбутньому.

Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію

Раніше президент Володимир Зеленський закликав партнерів перестати шукати виправдання, чому не запроваджувати ті чи інші санкції проти РФ. Він заявив, що Україна, зокрема, розраховує на сильні кроки з боку США.

Він зазначив, що атака дронів на Польщу стала попередженням для всієї Європи, що російські безпілотники можуть подолати дуже велику відстань.

Вас також можуть зацікавити новини: