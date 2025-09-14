Кабмін найближчим часом погодить проект бюджету і передасть його до парламенту..

Найближчим часом Кабінет міністрів України схвалить проєкт Державного бюджету країни на 2026 рік, і там є "гарна новина". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Ярослав Железняк, народний депутат від "Голосу", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

"В найближчий час на засіданні уряду буде схвалено проєкт Держбюджету на 2026. Завтра також буде внесено у парламент. Там нічого цікавого, окрім дірки по фінансуванню в десяток мільярдів $, яку ми сподіваємось перекрити європейською допомогою", - написав він.

За словами парламентаря, в цілому все "плюс-мінус як було минулого року… без обіцяних скорочень та оптимізацій, з нереалістичним бюджетом на війну".

"Гарна новина: до проєкту бюджету не буде подаватися змін до Податкового кодексу. Тобто не буде підняття податків під бюджет", - пояснив Железняк.

Водночас є і "погана новина", яка полягає в тому, що "там будуть зміни у Бюджетний кодекс паралельно пропонуватися, тож варто багатьом звернути увагу". "Особливо місцевому самоврядуванню", - додав депутат.

Фінансова ситуація в Україні

Як повідомлялося, раніше видання Bloomberg зазначило, що Міжнародний валютний фонд визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на 20 мільярдів доларів вищими, ніж оцінює український уряд.

Так, за оцінками МВФ, загальна сума, яку Україна повинна забезпечити, буде на 10-20 млрд доларів вищою, ніж прогнози Києва, які становлять 37,5 мільярда доларів за два роки.

