Єврокомісія готова добиватися виконання Данією законів ЄС

Брюссель. 13 травня. УНІАН. Європейська комісія готова здійснити всі необхідні кроки для дотримання Данією законодавства Європейського Союзу, у разі введення митного контролю на кордонах з Німеччиною і Швецією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в листі Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ прем`єр-міністру Данії Ларсу Локке РАСМУССЕНУ.

«Я повинен нагадати, що в разі потреби ми вживемо всі необхідні заходи для забезпечення дотримання відповідного законодавства», - вказано в листі.

Ж.БАРРОЗУ звернув увагу на те, що юридична оцінка, проведена Єврокомісією, демонструє, що введення митного контролю на постійній основі може не відповідати положенням Угоди ЄС про свободу пересування товарів, капіталів, послуг і людей.

Крім того, за словами Президента Єврокомісії, уповільнення транспортного руху в пунктах пропуску через запровадження митного контролю суперечитиме статтям 20 і 21 Шенгенського прикордонного кодексу.

Ж.БАРРОЗУ особливо підкреслив, що відповідно до угоди ЄС, країни-члени не можуть здійснювати систематичний контроль на внутрішніх кордонах Євросоюзу, незалежно від того, чи це контроль товарів, чи громадян.