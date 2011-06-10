Опозиція проситиме ЄС заборонити в`їзд ряду українських чиновників

Київ. 10 червня. УНІАН. Парламентські фракції «БЮТ-Батьківщина» та «Наша Україна – Народна Самооборона» мають намір звернутися до європейських країн з вимогою заборонити в’їзд до країн ЄС деяким українським чиновникам.

Як повідомляють джерела ”Української правди” у «БЮТ-Батьківщині» та НУ-НС, наступного тижня ці фракції збиратимуть підписи під відповідним зверненням до послів країн-членів ЄС.

За словами джерел, таке звернення є реакцією на резолюцію Європарламенту про ситуацію в Україні, зокрема, щодо справи лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду.

За даними джерел, опозиція вимагатиме заборонити в’їзд до країн ЄС генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ, його першому заступнику Ренату КУЗЬМІНУ, начальнику Головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ Андрію КУРИСЮ, старшому слідчому з особливо важливих справ ГПУ Олександру НЕЧВОГЛОДУ, слідчому з особливо важливих справ ГПУ Сергію ВОЙЧЕНКУ.

Крім того, «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС також вимагатиме внести до ”чорного списку” низку суддів: голову Печерського райсуду Києва Інну ОТРАШ, суддів цього суду Сергія ВОВКА, Галину СУПРУН, Віту БОРТНИЦЬКУ, Вікторію ГОРКАВУ, Оксану ЦАРЕВИЧ, а також суддів Апеляційного суду Києва Галину ПОЛТАВЦЕВУ, Валерія ЛАШЕВИЧА, заступника голови Апеляційного суду Києва Марію ПРИНДЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, громадські лідери та правозахисники закликали демократичні держави застосувати санкції до українських чиновників, які порушують права людини та причетні до політичних переслідувань. До ініціативної групи зі створення Громадського Комітету захисту від політичних переслідувань в Україні увійшли лідери Українського Гельсінського комітету з прав людини, Харківської правозахисної групи та інших відомих громадських організацій.