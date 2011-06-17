XX-ий фестиваль української культури відбудеться у польському Кошаліні

Варшава. 17 червня. УНІАН. Цьогорічний ювілейний ХХ Фестиваль української культури у Польщі відбудеться 28 червня - 3 липня у місті Кошалін.

Як повідомили УНІАН в Об’єднані українців у Польщі (ОУП), яка є організатором заходу, фестиваль відбудеться під почесним патронатом Президентів України та Польщі Віктора ЯНУКОВИЧА та Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.

ОУП відзначив, що Фестиваль української культури, який є найбільшим українським культурним заходом у Польщі, був започаткований ще в 1967 році та з того часу проходив у кількох польських містах.

„Хоча захід багато разів змінював назву, місце проведення та формат, його характер роками залишається незмінним - це завжди місце зустрічі українців та друзів української культури з усієї Польщі та інших держав”, - відзначають організатори.

У Кошаліні, яке знаходиться за кілька кілометрів від узбережжя Балтійського моря, в рамках фестивалю відбудуться концерти, виставки, театральні дійства, кінопокази та дискусії на тему 20-ї річниці Незалежності України.

Зіркою головного концерту, який відбудеться у суботу, 2 липня, стане вінницький гурт „ТіК”.

Довідка УНІАН. За даними перепису населення 2002 року, у 38-мільйонній Польщі проживали близько 30 тис. українців, які за чисельністю зайняли четверте місце серед національних меншин в країні після сльонзаків (170 тис.), німців (150 тис.) та білорусів (50 тис.).

Експерти вважають, що офіційні дані не відображають реальну кількість польських громадян українського походження, зауважуючи, що на початку дев’яностих років у Польщі жило понад 250 тис. українців.