Янукович до кінця року хоче виконати зобов`язання перед Радою Європи

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що Україна до кінця року виконає усі зобов’язання, взяті на себе перед вступом до Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної заяви із президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ після їхньої зустрічі у Страсбурзі.

Глава Української держави зазначив, що для України є дуже важливим і принциповим виконати зобов’язання перед Радою Європи.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що минулого року, виступаючи у ПАРЄ, обіцяв, що Україна значно просунеться вперед. «І ми дійсно рухаємось вперед», - сказав Президент, нагадавши, що на сьогодні Україна не виконала лише один пункт – ухвалення Кримінально-процесуального кодексу, який парламент нещодавно прийняв у першому читанні.

«Ухвалення Кримінально-процесуального кодексу, який, я сподіваюсь, ми ухвалимо восени, фактично ставить крапку у виконанні зобов’язань, які брала Україна», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що обговорив з М.ЧАВУШОГЛУ цілу низку питань, у тому числі план дій, який буде реалізовуватись під час головування України у Комітеті міністрів Ради Європи.

Також, за його словами, мова йшла про реформи в Україні і всередині Ради Європи та ПАРЄ. В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що Україна під час свого головування, яке вже розпочалось, буде всіляко підтримувати ініціативи по реформуванню ПАРЄ.

У свою чергу М.ЧАВУШОГЛУ повідомив журналістам, що в ході зустрічі сторони у тому числі обговорили реформи, які необхідні Україні. Зокрема, реформи Конституції, виборчого законодавства та посилення боротьби з корупцією.

Президент ПАРЄ вкотре наголосив на підтримці ПАРЄ пріоритетів українського головування у Комітеті міністрів Ради Європи і висловив сподівання, що українське президентство буде успішним.