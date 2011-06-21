Білозір: виступ Януковича в ПАРЄ мав конструктивний характер

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Народний депутат України, член делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Оксана БІЛОЗІР вважає, що виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в ПАРЄ мав конструктивний характер.

Таку думку вона висловила сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

“Загалом зустріч і дискусія сьогодні була досить конструктивною, я б сказала, хоча два дні перед тим тут різні ходили хвилі, що можуть бути політичні висловлювання, але дискусія сьогодні була не надто політично навантажена, вона була конструктивною”, - сказала О.БІЛОЗІР.

Вона зазначила, що дуже добре було те, що Президенту поставили запитання щодо конституційної реформи, а також “приємно було почути що європейська спільнота хвилюється за чорнобильську трагедію”.

“Тобто всі конструктивні речі, які можна було, вони були підняті і це було нормально”, - сказала народний депутат.