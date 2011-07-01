Україна вітає Польщу з головуванням в ЄС

Київ. 1 липня. УНІАН. Україна вітає польську сторону з початком головування Польщі в Раді Європейського Союзу, першого з часу набуття нею членства в ЄС у 2004 році.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«Польща перебирає головування в Раді ЄС у важливий момент внутрішніх економічних та інституційних реформ, передусім у контексті імплементації Лісабонського договору. Польща має усі необхідні спроможності та амбіції, щоб реалізувати власні пріоритети та забезпечити успішність головування», - підкреслили в МЗС.

Україна, виходячи з відносин стратегічного партнерства та добросусідства з Польщею, також очікує, що польське головування в ЄС позначиться історично важливими здобутками у відносинах України з Європейським Союзом.

Як наголошується у повідомленні, Україна та ЄС залишаються відданими амбітній меті завершити у цьому році переговори щодо Угоди про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Виконання „законодавчої” фази Плану дій щодо візової лібералізації дає Україні всі підстави розраховувати на перехід до його другої заключної фази.

Відповідні рішення мають бути закріплені у домовленостях за підсумками 15 саміту Україна – ЄС, який відбудеться в грудні ц.р. у Києві, відзначили у зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, 2-й саміт «Східного партнерства» у вересні ц.р. буде ще одним важливим заходом під час польського головування, і Україна очікує, що завдяки лідерству Польщі саміт зможе надати потужні політичні сигнали щодо європейської перспективи тих країн-партнерів, які задекларували свій європейський вибір та успішно просуваються шляхом реформ, наголосили в МЗС.