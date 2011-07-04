Консультанти при Президентах України та Польщі обговорили угоду про асоціацію

Київ. 4 липня. УНІАН. Консультативний комітет при президентах України та Польщі обговорив підготовку Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі України з Європейським Союзом під час головування Польщі у Раді ЄС.

Як повідомляє прес-служба Президента України, це питання було центральним під час першого засідання українсько-польського комітету, що відбулось сьогодні у Києві під головуванням глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА та керівника Канцелярії Президента Республіки Польща Яцека МІХАЛОВСЬКОГО.

Було також розглянуто план дій з лібералізації візового режиму для України.

У ході засідання обговорювався політичний діалог між Україною і Польщею до кінця 2011 року, стан реалізації Дорожньої карти українсько-польського співробітництва на 2011-2012 роки.

«Як швидко подолати ті бар’єри, які стоять нині на шляху українсько-польського співробітництва – це було лейтмотивом засідання», - наголошують у прес-службі Президента.