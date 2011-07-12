Грищенко відвідає Брюссель

Київ. 12 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО 18 липня відвідає Брюссель для участі у зустрічі ”Група друзів України в ЄС - Україна” на рівні міністрів закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор департаменту інформаційної політики міністерства Олег ВОЛОШИН.

За його словами цей візит є важливим з огляду на те, що України вийшла на фінальну стадію переговорів щодо укладання угоду з ЄС про асоціацію. ”Нас тішить, що коло друзів постійно розширюється”, - зауважив О.ВОЛОШИН.

Під час перебування в Брюсселі К.ГРИЩЕНКО візьме участь у заході Центру європейської політики на тему ”Східне партнерство напередодні Варшавського саміту - час досягати результати”. У програмі візиту також передбачена зустріч глави МЗС України з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ. Сторони обговорять питання розвитку двостороннього співробітництва.