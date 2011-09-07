Поляки у 2-му кварталі витратили в Україні 30 млн. долл.

Варшава. 7 вересня. УНІАН. Громадяни Польщі в другому кварталі поточного року витратили в Україні близько 32 млн. доларів, що на більш як 20% перевищує показників попереднього кварталу і на 2% більше другого кварталу 2010 року.

Про це сказано в дослідженні польського Держкомстату (GUS), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Поляки у квітні-червні у всіх країнах - безпосередніх східних сусідах витратили 48 млн. доларів, що на 17% більше показників другого кварталу минулого року і на 26% більше за перші три місяці 2011 року.

У Калініградській області Російської Федерації витратили на товари і послуги близько 9 млн. доларів, а в Білорусі – 7 млн. доларів.

Поляки в середньому витрачали в Україні, Білорусі і Росії від 70 до 80 доларів.

У 70% випадків польські громадяни купували за східним кордоном паливо, в 10% - алкоголь і більш як у 5% - солодощі.

Як повідомляв УНІАН, громадяни Польщі в першому кварталі поточного року купили в Україні товарів на суму близько 27 млн. доларів, що становить майже 70% всіх купівель поляків за східним кордоном.

За весь минулий рік поляки витратили на товари і послуги в країнах-східних сусідах 160 млн. доларів (за діючим курсу).

Довідка УНІАН. Польський GUS оцінює витрати іноземців і поляків, які перетинають східний кордон Польщі, на підставі заповнюваних ними анонімних анкет, в яких вони декларують заплановані витрати, з 2008 року.