У Брюсселі страйкують сміттярі
14:34, 22 вересня 2011Новини ЄС
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Паралізовано рух автомобільного транспорту
Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Спонтанний страйк сміттярів, який почався у Брюсселі сьогодні з ранку, паралізував рух у центрі бельгійської столиці.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, персонал компанії «Брюссель-чистота (Bruxelles-Propreté)» протестує проти рішення передати компанію з управління регіональної влади в підпорядкування комунам.
За даними поліції, близько 300 маніфестантів паралізували рух у центрі Брюсселя. Вони палили покришки від автомобілів прямо на проїжджій частині.
Тим часом поліція стягує сили до місця маніфестації, туди вже направлено машини-водомети, контроль за ситуацією здійснюють також вертольоти.
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