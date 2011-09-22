У Брюсселі страйкують сміттярі

Брюссель. 22 вересня. УНІАН. Спонтанний страйк сміттярів, який почався у Брюсселі сьогодні з ранку, паралізував рух у центрі бельгійської столиці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, персонал компанії «Брюссель-чистота (Bruxelles-Propreté)» протестує проти рішення передати компанію з управління регіональної влади в підпорядкування комунам.

За даними поліції, близько 300 маніфестантів паралізували рух у центрі Брюсселя. Вони палили покришки від автомобілів прямо на проїжджій частині.

Тим часом поліція стягує сили до місця маніфестації, туди вже направлено машини-водомети, контроль за ситуацією здійснюють також вертольоти.