Україна хоче вивчити європейський досвід реформ

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Україна не повинна зациклюватись лише на отриманні технічної допомоги від Євросоюзу, а вивчити і реалізувати досвід реформ країн-сусідів та усвідомити, що ЄС – це в першу, правила і принципи, повага до права та демократії.

Про це заявила співголова Міжпарламентського клубу “Україна-ЄС” Ірина ГЕРАЩЕНКО під час першого телемосту в рамках започаткованого разм з Міжнародним інститутом демократій проекту “Мости реформ” для вивчення досвіду реформ у сусідів України, які вже стали членами ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході першого такого телемосту, з українськими журналістами зустрівся депутат Європарламенту, колишній міністр фінансів Естонії, який привів Естонію до зони євро Іварі ПАДАР.

Під час телемосту він, зокрема, висловив думку, що сьогодні Україна повинна уважно моніторити ситуацію з євро, аби уникнути будь-яких негативних тенденцій у своїй економіці через насування економічної кризи в Європі.

Коментуючи досвід економічних реформ в Естонії, депутат зазначив, що успіхом таких реформ «стала висока повага до приватної власності, лібералізація економіки, проведення реформ у перші роки після набуття незалежності та ставка на високі технології».

І.ПАДАР наголосив, що Естонія ще 10 років тому перейшла на електронний документообіг, і повністю відмовилась від паперових документів, чого досі немає навіть у Європарламенті.

Колишній міністр фінансів також порадив Україні ретельно підходити до формування бюджету в умовах кризи. За його словами, в Естонії навіть у найскладніші роки не допускали дефіциту бюджету більше 3% від ВВП, що сприяло розвитку економіки держави.

Коментуючи старт сільськогосподарської реформи в Україні, І.ПАДАР порадив не поспішати в питаннях надання дозволу на приватизацію землі іноземцями, зазначивши, що для будь-якої країни це вразливе питання. При цьому він сказав, що в Естонії, як і в інших країнах ЄС іноземці мають право володіти землею.

І.ПАДАР підкреслив, що Європейський парламент надзвичайно турбує політична ситуація в Україні, оскільки ЄС зацікавлений у стабільній і демократичній Україні. "Ми хочемо бути впевненими, що Україна розділяє з нами європейські цінності, а саме – верховенство права, дотримання прав людини та соціальних стандартів. Насправді ЄС зникне, якщо зникнуть ці цінності. Україна має зрозуміти, як це для нас важливо», - наголосив євродепутат.

Народний депутат України, член парламентського Комітету з питань євроінтеграції, співголова Міжпарламентського клубу “Україна-ЄС” Ірина ГЕРАЩЕНКО, у свою чергу підкреслила, що Україні передусім потрібно «перейняти ідеологію реформ і ідеологію європейських цінностей». Депутат вважає надзвичайно помилковим те, що українська влада весь час лише «гасить пожежі, а не дивиться на крок вперед”.

“Ми весь час зациклені виключно на внутрішніх проблемах, наче перебуваємо на периферії європейських процесів. І це - величезна помилка», - підкреслила І.ГЕРАЩЕНКО.

Директор Міжнародного інституту демократій Сергій ТАРАН зазначив, що в Україні відбулася дискредитація поняття реформ.

«Громадяни асоціюють реформи лише як бездіяльність, або як закручування гайок. Найголовніше в будь-яких позитивних змінах – це чітка політична воля керівництва до здійснення реальних реформ, і такі реформи завжди мають починатися з реформи самої влади», - переконаний С.ТАРАН.

Планується, що телемости в рамках проекту «Мости реформ» проводитимуться щомісяця. Головними спікерами круглих столів стануть депутати Європейського парламенту, які раніше мали досвід впровадження реформ у своїх країнах та економісти зі світовим ім’ям: Лешек БАЛЬЦЕРОВИЧ (Польща), економіст і політик, архітектор польських економічних реформ; Каха БЕНДУКІДЗЕ (Грузія) - екс-міністр економіки та екс-міністр з координації реформ Грузії; Пал ТАМАШ (Угорщина) - консультант кількох урядів Угорщини, директор Інституту соціології Угорської академії наук; Валдас АДАМКУС (Литва) - екс-президент Литви (1994-2008) та інші. Організатори ставлять перед собою завдання ознайомити українську громадськість з результатами реформ у Польщі, Грузії, Угорщині та інших країнах, об`єднати кращі практики реформаторського досвіду і виробити на їх основі рекомендації для представників української влади.

Проект здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.