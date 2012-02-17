Президент Німеччини пішов у відставку

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ заявив про свою відставку після того, як прокурор країни заявив про намір позбавити його імунітету.

Про це повідомляє Інтернет-сайт німецького видання Spiegel.

“Наша країна потребує Президента, який може вільно відповідати на національні та значні міжнародні виклики”, - сказав К.ВУЛЬФ у своїй чотирьоххвилинній заяві.

Він зазначив, що протягом останніх тижнів його здатність діяти була суттєво ускладнена.

“Я зробив помилку”, - сказав К.ВУЛЬФ.

Протягом останніх двох місяців Президент Німеччини перебував під вогнем критики за свої стосунки з бізнесменами і, зокрема, в отриманні пільгового кредиту в 500 млн. євро під час головування в землі Нижня Саксонія.

Після відставки К.ВУЛЬФА протягом 30 днів в Німеччині має бути скликана Федеральна Асамблея для обрання нового Президента країни.

Найближчі два місяці обов’язки Президента виконуватиме Хорст ЗЕЕХОФЕР, голова баварського Християнсько-Соціалістичного союзу, сестринської партії Християнсько-Демократичний союз, яку очолює нинішній канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.