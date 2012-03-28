Брюссель. 28 березня. УНІАН. Лідер політичної партії “Україна - Вперед!” Наталія Королевська закликає депутатів Європарламенту продовжувати тиск на Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила 27 березня під час конференції “Наступні кроки в українській інтеграції до ЄС”.

“Я хочу, щоб та позиція, яка сформувалася (в Європарламенті – УНІАН) щодо Юлії Тимошенко, вона не знижувалася”, - сказала український політик.

Н.Королевська зазначила, що для України настав дуже важливий час, коли вирішується доля країни.

“Треба визначитися, чи буде Україна країною можливостей, європейською країною, чи стане країною репресій і повернеться у минуле”, - сказала вона.

При цьому, політик зазначила, що якщо зараз Україна не відчуватиме підтримки, то вона “залишиться один на один з режимом Януковича”.

При цьому вона підкреслила, що головним завданням опозиційних партій в України бачить добитися громадянських та політичних свобод в Україні.