Європарламент вирішив впорядкувати соцзахист персоналу авіакомпаній

Брюссель. 18 квітня. УНІАН. Європейський парламент висловився з впорядкування соціального захисту персоналу авіакомпаній - стюардес та пілотів.

Про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді Мілана Карбнока (група Європейських консерваторів та реформістів, Чехія).

“За” проголосували 540 депутатів, проти 19, утрималися - 30.

Згідно з новим законодавчим актом ЄС, передбачається, що персонал авіакомпаній перебуватиме під дією правил соціального захисту країни, в якій вони зазвичай починають та завершують свою роботу.

Новий законодавчий акт, зокрема, запроваджує термін “домашня база” для надання персоналу літаків доступу до соціального захисту. Домашньою базою називатиметься країна, в який працівники персоналу літаків зазвичай починають та завершують виконання своїх обов`язків, і в який авіакомпанії не повинні займатися розміщенням свого персоналу.

Законодавчий акт також прояснює ситуацію транскордонних самозайнятих робітників, які повертаються до своєї країни проживання щонайменше раз на тиждень, в сфері захисту на випадок безробіття.

У випадку, якщо самозайняті працівники сплачували соціальні внески в країні іншій, ніж країна їхнього проживання, а потім повернулися до країни свого проживання, яка не передбачає страхування на випадок безробіття для самозайнятих, тоді, країна в якій такий робітник працював востаннє, має сплачувати йому допомогу на випадок безробіття.

Рада ЄС після майже року дискусій щодо тексту цього документа 1 грудня 2011 року схвалила свою позицію кваліфікованою більшістю.

Парламент при схваленні свого рішення, врахував позицію Ради ЄС.