Єврокомісія готова розвивати АПК в країнах ”Східного партнерства”

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія готова співпрацювати з країнами-учасницями програми “Східне партнерство” у сфері розвитку агропромислового комплексу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні комісією Комюніке для Європарламенту, Ради ЄС, Європейського економічно-соціального комітету та Комітету регіонів ЄС “Східне партнерство: дорожня карта до осіннього саміту 2013 року”.

“Що стосується сільськогосподарського та сільського розвитку, робота з підготовки до вивчення галузі розпочата Програмою Європейського сусідства для сільськогосподарського та сільського розвитку. Очікується, що Програма допоможе країнам-партнерам діяти ефективніше на закордонних ринках, отримувати всі переваги від глибоких та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, а також стимулюватиме внутрішнє сільське господарство”, - йдеться у документі.

Єврокомісія планує вести тісний діалог з країнами-партнерами для просування довготривалих стратегій сільськогосподарського та сільського розвитку у тісній співпраці з усіма зацікавленими сторонами.

З цією метою ЄК спільно з країнами-партнерами планує вивчити засади політики у сфері сільського та сільськогосподарського розвитку з тим, щоб визначити можливі сфери майбутньої підтримки.

Крім того, Єврокомісія заявила про готовність до тісної співпраці з приморськими країнами “Східного партнерства” для забезпечення стабільного використання рибних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Комюніке Єврокомісії визначає основні цілі “Східного партнерства” на період до другої половини 2013 року та основні очікувані досягнення.

Ініціатива “Східне партнерство” була започаткована 2009 року, країнами-учасницями програми є 6 сусідів ЄС: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь через проблеми з демократією бере участь лише в багатосторонньому вимірі “Східного партнерства”.