Баррозу закликає до федералізації Європи

Страсбург. 12 вересня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануtл Баррозу виступає за створення федерації національних держав Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.М.Баррозу заявив сьогодні, виступаючи на сесії Європарламенту в Страсбурзі з промовою про стан справ у Європі.

«Нам необхідно буде рухатися до федерації європейських держав. Сьогодні я закликаю до федерації національних держав», - сказав Президент Єврокомісії.

При цьому, за словами Ж.М.Баррозу, створення такої федерації потребує зміни угоди ЄС. Разом з тим, роботу над рухом у цьому напрямі слід розпочати вже зараз.

«До нових виборів у 2014 році Єврокомісія представить своє бачення майбутнього ЄС, а також ідеї щодо зміни угоди ЄС», - сказав Президент Єврокомісії.

Він також підкреслив, що спочатку необхідно визначити політичний напрям, а вже потім вибирати відповідні засоби.

Ж.М.Баррозу також зазначив, що створення федерації європейських держав має ґрунтуватися на демократичних цінностях.

«Європа не може бути технократичною, бюрократичною або дипломатичною. Вона повинна бути ще більш демократичною», - підкреслив Президент Єврокомісії.