У вересні інфляція у зоні євро зросла

Брюссель. 28 верезня. УНІАН. За попередніми даними, у вересні 2012 року річна інфляція (вересень до вересня) в зоні євро становитиме 2,7%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року річна інфляція становила в єврозоні 2,6%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – 2,7%.

У зону євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.