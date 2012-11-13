Демаркація кордону з Росією є кроком до безвізового режиму з ЄС

Київ. 13 листопада. УНІАН. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що демаркація кордону з Росією є кроком до лібералізації візового режиму з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Демаракація кордону з Росією - це прямий крок назустріч до лібералізації візового режиму з ЄС», - сказав він.

За словами О.Волошина, успіх у просуванні до європейської інтеграції неможливий без конструктивної взаємодії і партнерства з Росією.

«Без партнерства з Росією ми не можемо вирішити питання, які напряму пов`язані з нашими завданнями на європейському напрямку»,- додав він.

О.Волошин зазначив, що завдяки новій атмосфері в українсько-російських відносинах останніми роками вдається вирішити ті проблеми, які не вирішувалися десятиріччями.

Він нагадав, що 7 листопада у Чернігівській області було встановлено перший прикордонний знак на Чернігівсько-Брянській ділянці українсько-російського державного кордону, що фактично стало початком процесу демаркації кордону.