Делегація ЗСУ взяла участь в засіданні Військового комітету НАТО

Київ. 16 січня. УНІАН. Делегація Збройних сил України на чолі з начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних cил України генерал-полковником Володимиром Заманою сьогодні у Брюсселі взяла участь у 9-му засіданні Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, учасники засідання обговорили поточний стан і перспективи проведення операцій під проводом НАТО в Ісламській Республіці Афганістан, створення майбутньої місії НАТО в Афганістані після 2014 року.

Особливу увагу було приділено оцінці прогресу формування національних сил безпеки Афганістану та процесу передачі повноважень у безпековій сфері від Міжнародних сил сприяння безпеці до Афганських національних сил безпеки. Було зазначено, що підготовка представників афганської національної армії та поліції здійснюється відповідно до планових показників. Нині загальна чисельність Афганських національних сил безпеки становить 352 тис. військовослужбовців. З початку 2013 року близько 80% бойових операцій проводиться безпосередньо Афганськими національними силами безпеки (АНСБ), зазначили в Міноборони.

Учасники засідання наголосили, що поетапна передача повноважень у безпековій сфері є ключовим завданням діяльності Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані на короткострокову перспективу. Вже через місяць розпочнеться четвертий транш передачі повноважень. Він охоплює 52 адміністративні одиниці 12 провінцій у північній прикордонній частині та всередині країни, де проживають близько 11% населення. Таким чином, після його завершення 87% населення, а також 23 з 34 афганських провінцій мають перейти під повний безпековий контроль АНСБ.

Також було розглянуто окремі аспекти організації виведення основних сил і засобів МССБ з Афганістану до кінця 2014 року. Головна увага приділялася гармонізації процесів виведення активів міжнародних сил та створення нової Місії. Було відзначено, що важливе значення для досягнення успіху міжнародних зусиль в Афганістані матиме взаємоузгодження на всіх рівнях та злагодженість дій країн-контрибуторів.

Як повідомлялося, на сьогодні до складу Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані входить військовий персонал 50 країн-контрибуторів. Збройні сили України представляють 28 військовослужбовців, які виконують завдання з цивільно-військового співробітництва, пошуку, знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових пристроїв, надання фахової медичної допомоги населенню Афганістану, підготовки представників ВПС Сил безпеки Афганістану.