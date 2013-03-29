Брюссель. 29 березня. УНІАН. Кіпр не має наміру залишати зону євро.

Як повідомляє агентство Reuters, про це заявив сьогодні Президент Кіпру Нікос Анастасіадес.

“У нас немає ніякого наміру залишати євро”, - сказав він на конференції державних службовців у Нікосії.

“Ми ні в якому випадку не будемо експериментувати з майбутнім нашої країни”, - додав Президент Кіпру.

При цьому, за словами Н.Анастасіадеса, на сьогодні перед країною не стоїть загроза банкрутства.

Як повідомляв УНІАН, з 28 березня на Кіпрі діють жорсткі обмеження на капітали та фінансові трансакції, запровадження яких стало необхідною передумовою для отримання Кіпром допомоги від країн зони євро на подолання банківської кризи.