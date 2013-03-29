Кіпр не має наміру залишати зону євро
11:19, 29 березня 2013Новини ЄС
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Заявляє Президент країни
Брюссель. 29 березня. УНІАН. Кіпр не має наміру залишати зону євро.
Як повідомляє агентство Reuters, про це заявив сьогодні Президент Кіпру Нікос Анастасіадес.
“У нас немає ніякого наміру залишати євро”, - сказав він на конференції державних службовців у Нікосії.
“Ми ні в якому випадку не будемо експериментувати з майбутнім нашої країни”, - додав Президент Кіпру.
При цьому, за словами Н.Анастасіадеса, на сьогодні перед країною не стоїть загроза банкрутства.
Як повідомляв УНІАН, з 28 березня на Кіпрі діють жорсткі обмеження на капітали та фінансові трансакції, запровадження яких стало необхідною передумовою для отримання Кіпром допомоги від країн зони євро на подолання банківської кризи.
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