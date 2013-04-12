Сенат Франції схвалив проект закону про одностатеві шлюби
13:53, 12 квітня 2013Новини ЄС
0 0
Національна Асамблея розгляне питання у травні
Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Сенат Франції схвалив проект закону про одностатеві шлюби та дозвіл на усиновлення для таких родин.
Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ, які вже назвали цей закон найважливішою соціальною реформою з 1981 року, коли в країні була скасована смертна кара.
Остаточне слово щодо цього закону має сказати Національна Асамблея, голосування в якій заплановано на кінець травня.
Активним прихильником нинішнього проекту закону є представники лівих партій і особисто Президент Франції Франсуа Олланд, який обіцяв легалізувати одностатеві браки у Франції під час виборчої кампанії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter