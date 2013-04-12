Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Сенат Франції схвалив проект закону про одностатеві шлюби та дозвіл на усиновлення для таких родин.

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ, які вже назвали цей закон найважливішою соціальною реформою з 1981 року, коли в країні була скасована смертна кара.

Остаточне слово щодо цього закону має сказати Національна Асамблея, голосування в якій заплановано на кінець травня.

Активним прихильником нинішнього проекту закону є представники лівих партій і особисто Президент Франції Франсуа Олланд, який обіцяв легалізувати одностатеві браки у Франції під час виборчої кампанії.