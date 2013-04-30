Соціалісти Європарламенту сподіваються, що Україна виконає рішення ЄСПЛ щодо Тимошенко

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Представники групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту сподіваються, що Україна прийме і виконає рішення Європейського суду з прав людини у справі “Тимошенко проти України”.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі групи, текст якого передано УНІАН.

“Група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів привітала рішення Європейського суду з прав людини у справі Ю.Тимошенко, як можливість для України знайти остаточне рішення проблеми “вибіркового правосуддя”, - написано у прес-релізі.

У документі також цитуються слова віце-президента групи Лібора Ручека (Чехія), який зазначив, що Україна самостійно зобов’язалася відповідати вимогам Європейської конвенції прав людини, а сьогоднішнє рішення суду свідчить про те, що утримання та судовий процес Ю.Тимошенко порушив Конвенцію.

При цьому, за словами депутата, сьогоднішнє рішення суду дає можливість українській владі діяти біль рішучо у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя.

“Рішучі дії необхідні для посилення незалежності та прозорості системи кримінального правосуддя в Україні”, - наголосив Л.Ручек.

“Ми закликаємо українську владу змінити їх підхід у цій справі і припинити ув’язнення колишнього прем’єр-міністра”, - зазначила ще один віце-президент групи Веронік Де Кейзер (Бельгія).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.