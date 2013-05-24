В ЄС заборонять використання трьох пестицидів, небезпечних для бджіл
17:48, 24 травня 2013Новини ЄС
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Рішення набере чинності 1 грудня
Брюссель. 24 травня. УНІАН. З 1 грудня в ЄС заборонять використання трьох видів пестицидів, небезпечних для бджіл.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене сьогодні Єврокомісією
Серед заборонених пестицидів – клотіанідін, імідаклопрід та тіаметоксам.
У прес-службі Єврокомісії зазначили, що до 30 вересня цього року країни-члени повинні внести відповідні зміни до національного законодавства з тим, щоб не допустити використання цих пестицидів після 30 листопада.
Рішення Єврокомісії може бути переглянуто через 2 роки.
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