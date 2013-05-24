В ЄС заборонять використання трьох пестицидів, небезпечних для бджіл

Брюссель. 24 травня. УНІАН. З 1 грудня в ЄС заборонять використання трьох видів пестицидів, небезпечних для бджіл.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалене сьогодні Єврокомісією

Серед заборонених пестицидів – клотіанідін, імідаклопрід та тіаметоксам.

У прес-службі Єврокомісії зазначили, що до 30 вересня цього року країни-члени повинні внести відповідні зміни до національного законодавства з тим, щоб не допустити використання цих пестицидів після 30 листопада.

Рішення Єврокомісії може бути переглянуто через 2 роки.