Комісар ЄС Фюле: гей-парад в Києві став одним з сигналів зростання толерантності в Україні

Брюссель. 28 травня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле вважає, що гей-парад в Києві став одним з сигналів зростання толерантності в Україні.

Таку думку він висловив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Мені відомо про гей-прайд. Я можу сказати дуже чітко, що це не те, що План лібералізації віз передбачає, однак в той же час я бачу це я як один з багатьох сигналів зростання толерантності в Україні. І я хотів би бачити те ж саме в інших партнерах, зокрема, в тих, хто хотів би через виконання вимог Планів лібералізації віз мати безвізові можливості для подорожей до країн Шенгену”, - сказав комісар.

Він підкреслив, що для ЄС найбільше значення має наявність чіткого законодавства в країнах-партнерах щодо недискримінації.

“Це одна з вимог забезпечення того, що країни-партнери роблять свій внесок в План дій з лібералізації віз. Ми звичайно зацікавлені не лише в законодавстві самому по собі, а також в реалізації законодавства. Ми зацікавлені побачити, які гарантії є для толерантності в суспільстві”, - наголосив С.Фюле.