Ющенко каже, що влада та опозиція не здатні вирішити питання Тимошенко без ЄС

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Українська влада та опозиція не можуть вирішити питання Юлії Тимошенко без допомоги Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це під час конференції щодо розвитку відносин ЄС-Україна у Європарламенті заявив третій Президент України Віктор Ющенко.

“В Україна опозиція і влада не здатні сісти за стіл переговорів”, - сказав він.

“Їм потрібна третя сторона - європейська”, - додав Ющенко.

На переконання колишнього українського Президента, вирішити справу Тимошенко можна лише із застосуванням політико-правових інструментів.

“У Луценка ситуація була простіше: інструментів права було достатньо, а тут потрібні політико-правові інструменти”, - сказав Ющенко.

У своїй відповіді на запитання депутата Європарламенту Ющенко дав зрозуміти, що не вважає за необхідне ставити підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в залежність від звільнення Тимошенко.

“Європейський контекст є, на мій погляд, обов’язковою умовою для врегулювання проблеми Тимошенко, а не навпаки”, - сказав Ющенко.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 4 червня інтерв’ю Лінас Лінкявічюс - міністр закордонних справ Литви, яка через тиждень стане країною - головою ЄС, а в листопаді прийме саміт Східного партнерства, у відповідь на запитання: «Чи є звільнення екс-прем`єра Юлії Тимошенко умовою підписання Угоди про асоціацію?», відзначив: «Україна має зняти всі підозри про те, що у вас існує вибіркове правосуддя. Вам слід враховувати, що справа Тимошенко для деяких європейських столиць стала символом, лакмусовим папірцем правової держави. Треба мати на увазі, що для деяких європейських держав це (звільнення Юлії Тимошенко) є умовою підписання УА. Поки є. Якщо Україна зробить кроки до того, щоб довести, що процеси йдуть у правовому полі, то це не буде проблемою».

Лінкявічус сказав, що справа Тимошенко «є символом. Ці вимоги потрібно сприймати дуже серйозно, потрібно пам`ятати, що для згоди на підписання УА необхідний консенсус Ради ЄС. На жаль, українською владою ця ситуація, наскільки я зрозумів, сприймається недостатньо серйозно».