ЄС призупинив заборону на в’їзд для міністра закордонних справ Білорусі

Люксембург. 24 червня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС призупинила дію заборони на в’їзд до ЄС для міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засідання в Люксембурзі.

Як зазначається у рішенні, воно схвалено для спрощення контактів з владою Білорусі, і не свідчить про зміну політики ЄС щодо Білорусі.

У жовтні цього року, під час щорічного перегляду заходів проти Білорусі, Рада закордонних справ повернеться до цього питання і визначиться, чи варто продовжувати призупинення заборони на в’їзд.

У Раді також повідомили, що прізвище міністра закордонних справ Білорусі залишається в переліку тих, чиї активи на території ЄС мають бути заморожені.