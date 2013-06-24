Люксембург. 24 червня. УНІАН. ЄС розпочав розробку стратегічного бачення для “Східного партнерства” після 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Вільнюс – це не кінець.... Ми почали думати про те, що буде далі, є деякі чудові ідеї”, - сказала К.Ештон.

Вона зазначила, що на сьогодні міністри закордонних справ ЄС більше сфокусовані на запланованому на кінець листопада у Вільнюсі саміті “Східного партнерства”, однак вже на наступній зустрічі планують почати обговорення можливих нових цілей для країн-учасниць цієї програми на період після 2013 року.

Верховний представник ЄС також висловила переконання, що саміт “Східного партнерства” дасть можливість продемонструвати поглиблення відносин з країнами-сусідами ЄС.

“Ми реально хочемо, щоб це був великий та успішний самміт”, - наголосила К.Ештон.

Водночас, вона зазначила, що багато чого залежатиме в цьому плані від країн-партнерів.