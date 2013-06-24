ЄС розпочав розробку стратегічного бачення для “Східного партнерства” після 2013 року
"Ми почали думати про те, що буде далі"
Люксембург. 24 червня. УНІАН. ЄС розпочав розробку стратегічного бачення для “Східного партнерства” після 2013 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС.
“Вільнюс – це не кінець.... Ми почали думати про те, що буде далі, є деякі чудові ідеї”, - сказала К.Ештон.
Вона зазначила, що на сьогодні міністри закордонних справ ЄС більше сфокусовані на запланованому на кінець листопада у Вільнюсі саміті “Східного партнерства”, однак вже на наступній зустрічі планують почати обговорення можливих нових цілей для країн-учасниць цієї програми на період після 2013 року.
Верховний представник ЄС також висловила переконання, що саміт “Східного партнерства” дасть можливість продемонструвати поглиблення відносин з країнами-сусідами ЄС.
“Ми реально хочемо, щоб це був великий та успішний самміт”, - наголосила К.Ештон.
Водночас, вона зазначила, що багато чого залежатиме в цьому плані від країн-партнерів.