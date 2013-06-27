ЄСПЛ встановив, що Україна має компенсувати “Кіровоградобленерго” 95 евро компенсації
13:06, 27 червня 2013Новини ЄС
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За несплату 50% вартості електрики за суддів
Брюссель. 27 червня. Європейський суд з прав людини встановив, що україна має компенсувати “Кіровоградобленнерго” 95,67 євро у вигляді компенсації матеріальної шкоди.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Європейського суду з прав людини.
Згідно з повідомленням “Кіровоградобленерго” оскаржувало той факт, що згідно з українським законодавством судді мають сплачувати лише 50% вартості електроенергії, при цьому держава відмовлялася компенсувати решту 50%.
ЄСПЛ визнав Україну винною в порушенні статті 1 Протоколу 1 до Конвенції з прав людини щодо захисту власності, і присудив сплатити компенсацію.
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