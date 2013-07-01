Брюссель. 1 липня. УНІАН. ЄС з’ясовує у США правдивість повідомлень про стеження в офісах Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

“Європейський Союз знає про повідомлення і пресі щодо того, що приміщення ЄС перебувають під наглядом. Як тільки ми побачили ці повідомлення Європейська служба зовнішніх дій зв’язалася з представниками влади США у Вашингтоні та в Брюсселі для пояснення правдивості фактів щодо таких обвинувачень”, - зазначається у заяві.

К.Ештон повідомила, що влада США заявила про здійснення перевірки цієї інформації.

“І хоча це питання викликає стурбованість, ми не робитимемо більше коментарів на цьому етапі, поки не матимемо більшої чіткості в цьому питанні”, - наголосила К.Ештон.

У свою чергу Президент Європарламенту Мартін Шульц також висловив стурбованість повідомленнями про стеження за приміщеннями європейських інституцій.

“Якщо обвинувачення будуть доведені, це буде надзвичайно серйозне питання, яке матиме значні наслідки для відносин США-ЄС”, - наголосив Президент Європарламенту.

Про те, що приміщення європейських інституцій перебувають під стеженням з боку США повідомив німецький журнал Der Spiegel.

Видання зазначало, що стеження, зокрема, розповсюджувалося на телефонні лінії та Інтернет.