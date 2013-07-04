Брюссель. 4 липня. УНІАН. Міжнародні сили допомоги Афганістану більше не братимуть участь в бойових операціях.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

“Міжнародні сили допомоги Афганістану більше не плануватимуть, не очолюватимуть та не виконуватимуть бойових операцій, однак продовжать надавати підтримку афганським силам безпеки до кінця 2014 року, коли це буде потрібно”, - сказав він.