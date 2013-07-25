Брюссель. 25 липня. УНІАН. Єврокомісія схвалила дві програми підтримки системи охорони здоров’я Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

Перша програма, загальною вартістю 8 млн. євро, передбачає підтримку міжнародної акредитації лабораторій для тестування медикаментів, попередження розповсюдження інфекційних захворювань та підтримку в реформуванні системи охорони здоров’я.

Друга програма, загальною вартістю в 3,5 млн. євро, спрямована на здійснення регіональних програм в Гродненській та Мінській областях. Ці програми мають сприяти створенню стратегій регіонального розвитку та підтримку локальних комунальних проектів.

“Надання посиленої підтримки громадянам Білорусі є життєво важливим для співпраці ЄС з білоруським суспільством”, - наголосив з цього приводу комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле.