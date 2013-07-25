Єврокомісія схвалила дві програми підтримки системи охорони здоров’я Білорусі
Pішення було схвалено сьогодні
Брюссель. 25 липня. УНІАН. Єврокомісія схвалила дві програми підтримки системи охорони здоров’я Білорусі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.
Перша програма, загальною вартістю 8 млн. євро, передбачає підтримку міжнародної акредитації лабораторій для тестування медикаментів, попередження розповсюдження інфекційних захворювань та підтримку в реформуванні системи охорони здоров’я.
Друга програма, загальною вартістю в 3,5 млн. євро, спрямована на здійснення регіональних програм в Гродненській та Мінській областях. Ці програми мають сприяти створенню стратегій регіонального розвитку та підтримку локальних комунальних проектів.
“Надання посиленої підтримки громадянам Білорусі є життєво важливим для співпраці ЄС з білоруським суспільством”, - наголосив з цього приводу комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле.