Єврокомісія схвалила дві програми підтримки системи охорони здоров’я Білорусі

15:08, 25 липня 2013
Новини ЄС
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Pішення було схвалено сьогодні

Брюссель. 25 липня. УНІАН. Єврокомісія схвалила дві програми підтримки системи охорони здоров’я Білорусі.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.
Перша програма, загальною вартістю 8 млн. євро, передбачає підтримку міжнародної акредитації лабораторій для тестування медикаментів, попередження розповсюдження інфекційних захворювань та підтримку в реформуванні системи охорони здоров’я.
Друга програма, загальною вартістю в 3,5 млн. євро, спрямована на здійснення регіональних програм в Гродненській та Мінській областях. Ці програми мають сприяти створенню стратегій регіонального розвитку та підтримку локальних комунальних проектів.
“Надання посиленої підтримки громадянам Білорусі є життєво важливим для співпраці ЄС з білоруським суспільством”, - наголосив з цього приводу комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле.

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