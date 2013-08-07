Брюссель. 7 серпня. УНІАН. ЄС закликає Київ відмовитися від утилізаційного збору на імпорт автомобілів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявили в прес-офісі комісара ЄС з питань торгівлі Карела де Гухта.

«Європейський Союз підтримує та заохочує всі країни здійснювати належні заходи для охорони навколишнього природного середовища, включаючи заходи, спрямовані на переробку автомобілів, і в країнах-членах є належне законодавство. Разом з тим, ЄС дотримується точки зору, що важливо уникати заходів, які можуть несправедливо дискримінувати імпортні автомобілі та автомобілі місцевого виробництва», - зазначили в прес-офісі.

При цьому, в офісі звернули увагу на те, що збори не повинні приводити до дискримінації окремих категорій автомобілів, а їх ріве5нь має бути пропорційним вартості переробки.

«ЄС висловив свою стурбованість та очікування, що Україна зробить все найкраще для уникнення реалізації законодавства, яке запроваджує так званий утилізаційний збір на автомобілі, як в листі Посла Томбінського, який просив Президента Януковича накласти вето на закон, так і під час переговорів в рамках діалогу з бізнес-клімату 25 липня в Києві», - нагадали у прес-офісі комісара Де Гухта.

В офісі також нагадали, що ЄС неодноразово вказував Україні на те, що цей закон не відповідає зобов’язанням України в рамках Світової організації торгівлі (СОТ), а також на те, що ті положення, які не відповідають зобов’язанням України перед СОТ мають бути виключені із закону до 1 вересня цього року.

Крім того, в Єврокомісії нагадали, що схожий закон, запроваджений в Росії, зараз є предметом консультацій в рамках СОТ між ЄС та Росією.

«В момент подання ЄС запиту до СОТ щодо консультацій, Україна підтримала дії ЄС. Рішення України запровадити схожі заходи мають серйозний вплив на двосторонні економічні відносини», - наголосили в прес-офісі комісара.

В офісі також нагадали, що левова частка імпорту машин в Україну припадає на країни-члени ЄС. Щорічно ЄС експортує до України автомобілів на суму в 250 млн. євро.

«Насправді, закон є ще одним ударом по експорту автомобілів з ЄС, який вже постраждав від запровадження невиправданого підвищення імпортних мит в березні. ЄС повторює свій заклик до України відкликати обидва заходи», - наголосили в прес-офісі.