Кравчук і Кучма вважають, що Україна заплатить високу ціну у разі непідписання Угоди про асоціацію з ЄС

Колишні Президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма вважають, що Україна заплатить високу ціну, якщо не підпише Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні журналістам у Києві.

Зокрема, Кравчук відзначив: «Якщо два місяці тому я вірив у підписання Угоди про асоціацію, то після 24-го візиту місії Кокса-Квасневського і відсутності рішення (у справі Тимошенко – УНІАН) у мене виникають сумніви щодо підписання Угоди. Усі виступи представників Партії регіонів зводяться до того, що Тимошенко повинна перебувати у в'язниці. У такому разі, до України не треба їздити місії Кокса-Квасневського, вибирати законопроекти, які готуються Україною…».

«Україна не готова зробити історичний крок, який має визначити її майбутнє сто-двісті-триста років. Це ціла епоха. Але якщо ми не можемо подолати епоху через одну особу - Тимошенко – то ми не доросли», - сказав Кравчук.

При цьому він додав, що Віктор Янукович і нинішня владна команда зробили дуже багато для євроінтеграції України, але при цьому «не можуть, не хочуть зробити останній крок, на шляху якого стоїть одна Тимошенко».

За словами Кравчука, значна частина українців виступають за євроінтеграцію країни, тому непідписання Угоди про асоціацію може призвести до розколу України. «Я не маю на увазі розділення країни колючим дротом, як це вже робить Росія (стосовно України – УНІАН), але непідписання Угоди призведе до того, що розкол країни стане фактичним», - сказав Кравчук.

При цьому колишній Президент України Кучма сказав: «За все треба платити. Треба платити за те, що ми не підписуємо угоду з Митним союзом, і наслідки ми вже відчуваємо. І я не знаю, яку ціну ми платитимемо, якщо не підпишемо Угоду з Європою у Вільнюсі. Ви чудово розумієте, ким в цьому випадку ми стаємо для Європи. Якщо на переговорний процес ми витратили багато років, і після кожної місії Кокса-Квасневського з'являлася реальна надія, то сьогодні ця надія згасає, і потрібно чітко розуміти, що буде з нами завтра…».