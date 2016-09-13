ЄІБ виділить 50 мільйонів євро кредитних гарантій для малого та середнього бізнесу в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) в рамках угоди InnovFin виділить 50 мільйонів євро кредитних гарантій для малих і середніх українських підприємств, що інвестують в дослідження та інновації.

Про це під час церемонії підписання відповідної угоди між Європейським інвестиційним фондом і ProCredit Банком повідомив член наглядової ради ProCredit холдингу Борислав Костадинов.

"Сьогодні ми підписуємо гарантію на 50 мільйонів євро для підтримки інновацій, і ми вважаємо, що це буде вигідно всім сторонам – нашому банку, банківського сектору в цілому і Україні", - сказав Костадинов.

Програма InnovFin розрахована на малі і середні фірми (менше 500 співробітників, яким потрібно отримати кредити для інвестицій і оборотного капіталу, щоб забезпечити фінансування досліджень, розробок та інноваційної діяльності. Термін дії програми складе 2 роки. Фінансові установи по всій Європі відбирає Європейський інвестиційний фонд, який виступає від імені ЄІБ. В Україні був відібраний ProCredit Банк.

Посол Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі під час церемонії зазначив, що подібні можливості для українського бізнесу стали можливі завдяки асоціації з Євросоюзом і приєднання минулого року до європейської програми досліджень "Горизонт 2020".

"Ми вважаємо, що за останні два роки в процесі реформування було зроблено більше, ніж за попередні 23 роки. Але ми також вважаємо, що вам необхідно прискориться, і готові ділитися з вами досвідом політичних змін, так і побудови ринкової економіки", - сказав Мінгареллі.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк після підписання угоди заявив, що програма InnovFin відкриває нові можливості для впровадження інновацій малими і середніми компаніями

"Програма InnovFin має конкретні тематичні підпрограми інноваційних секторах. ЄІБ профінансує до 50% витрат інвестиційних витрат компаній, що в нинішній економічній ситуації дуже важливо", - сказав Данилюк.

Міністр також зазначив, що проблеми, з якими стикається малий та середній бізнес в Україні – це не тільки складність доступу до фінансових ресурсів. Серед основних бар'єрів також надмірна зарегульованість їх діяльності з боку держави, а також податкова система.

Це перша угода для України в рамках підтримки інновацій дрібного і середнього бізнесу по програмі InnovFin. Разом з тим, згідно кредитного пакету для нашої країни на 2014-2016 роки, ЄІБ виділив 3 мільярди євро фінансування, з яких у 2014 і 2015 роках було отримано 940 мільйонів євро та 1,26 мільярда євро кредитів відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, навесні минулого року Україна приєдналася до Horizon 2020, найбільшої в світі дослідницькій програмі від Євросоюзу. В рамках даної програми українські науковці отримають доступ до фінансування, обладнання світового класу, новим мереж і альянсів і багато чому іншому. Бюджет Horizon 2020 становить майже 80 мільярдів євро на 7 років (2014-2020) плюс додаткове залучення приватних інвестицій.

Європейський інвестиційний банк створено 1957 року та сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню цілей Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується із внесків країн-учасниць.

ЄІБ фінансує проекти в Україні на підставі мандату Ради ЄС та Європарламенту для країн Східного партнерства. Мандат дає можливість банку кредитувати проекти, які становлять значний інтерес для ЄС та його східних сусідів в таких галузях, як розвиток приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури, зміна клімату.