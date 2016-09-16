Євросоюз виділяє 16 млн євро на підтримку українських державних антикорупційних органів
Європейський Союз виділяє понад 16 млн євро на підтримку українських державних антикорупційних органів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган на прес-конференції у Києві.
Він наголосив, що Україною прийнято достатньо амбіційний пакет антикорупційних законів.
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"Європейський Союз прийняв рішення щодо надання підтримки уряду в реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, і для того, щоб ці заходи були реалізовані ефективно. Європейський Союз прийняв рішення про виділення близько 16 млн євро в рамках нової ініціативи для боротьби з корупцією", - заявив Ган.
За його словами, цей проект в Україні реалізовуватиме данська агенція з міжнародного розвитку.
Як повідомляв УНІАН, вчора прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та комісар Євросоюзу з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган офіційно запустили у Вінниці програму для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».