Євросоюз виділяє 16 млн євро на підтримку українських державних антикорупційних органів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган на прес-конференції у Києві.

Він наголосив, що Україною прийнято достатньо амбіційний пакет антикорупційних законів.

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"Європейський Союз прийняв рішення щодо надання підтримки уряду в реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, і для того, щоб ці заходи були реалізовані ефективно. Європейський Союз прийняв рішення про виділення близько 16 млн євро в рамках нової ініціативи для боротьби з корупцією", - заявив Ган.

За його словами, цей проект в Україні реалізовуватиме данська агенція з міжнародного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, вчора прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та комісар Євросоюзу з питань розширення і політики добросусідства Йоганнес Ган офіційно запустили у Вінниці програму для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».