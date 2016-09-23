У Києві 11 жовтня пройде українсько-німецький бізнес-форум

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Facebook.

Програма форуму складатиметься з п'яти панельних дискусій, включаючи промисловість, інфраструктуру і логістику, інновації та цифровий світ, поновлювану енергетику та енергоефективність, агропромисловість та продовольство.

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При цьому Мінекономрозвитку закликало представників українського бізнесу надсилати заявки для участі у бізнес-форумі.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман відвідав Німеччину з візитом 27-28 червня. Берлін став другою після Вашингтону столицею, яку відвідав голова уряду. Гройсман провів переговори з федеральним канцлером Ангелою Меркель, домовившись про проведення українсько-німецького бізнес-форуму у Києві.

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Україна в 2015 році провела ряд бізнес-форумів, зокрема, в США та Німеччині, результатами яких стали дорожня карта торговельного співробітництва між Україною та США, а також угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на надання Україні кредиту для закупівлі газу у європейських споживачів.

У 2016 році великі бізнес-форуми були організовані в Канаді та Бельгії.