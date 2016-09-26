Брати з Дніпра дивують поляків вишуканими десертами (відео)

Переїхати з Дніпра до Кракова було ідеєю старшого брата Романа, молодший Сергій його підтримав, йдеться у сюжеті ТСН на 1+1.

"Краків – це прекрасне місто. До того ж тут сфера нашої кондитерської - високих, вишуканих десертів – не розвинена", - розповідає власник кав'ярні Роман Шевченко.

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Брати переїхали до Кракова у грудні, а вже навесні відкрили кондитерську.

За їх словами, розпочати бізнес було нескладно: те, що в Україні називають "подоланням бюрократичних труднощів", у Польщі зробили легко і швидко.

"Казали, що тут буде все дуже складно. Тут же все дуже законно. Музика має у тебе звучати на законних підставах, тому ми платимо за авторство. Тому довелося укласти с дуже багатьма органами дуже багато договорів. Займало все це не більше 10-15 хвилин", - розповідає кондитер.

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Головна ідея братів Шевченків – що їх десерти мають бути вишукані і не схожі на інших, адже звиклих до різноманітних кондитерських поляків треба здивувати.

Поки що брати працюють удвох без вихідних – і як кондитери, і як адміністратори, і як офіціанти, адже поки не можуть дозволити собі найманих працівників. Але їх бізнес починає набирати обертів, все більше людей проявляють до них інтерес і вони вже отримують схвальні відгуки від кулінарних критиків.