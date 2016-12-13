ЄБРР відкрив регіональне представництво в Харкові

Європейський банк реконструкції і розвитку сьогодні, 13 грудня, відкрив регіональне представництво в Харкові.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж.

«Після відкриття нашого офісу у Львові в 2014 році ми зараз відкриваємо наш офіс у Харкові, тому що східна Україна також важлива для нашої роботи, вона важлива для економіки країни, вона важлива для нашого співробітництва не тільки в частині великих проектів, але і в частині розвитку МСП (малих і середніх підприємств - УНІАН). Ми відкриваємо офіс тут, тому що для роботи з МСП дуже важливо мати офіс на місці, в регіоні. Ми зараз збираємо команду для цього офісу», - сказав Маліж.

У свою чергу директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер зазначив, що основна мета роботи офісу — допомога малому та середньому бізнесу у розвитку своєї компетентності для виходу і роботи на європейському ринку.

Директор ЄБРР Шарлота Руе додала, що партнером ЄБРР у роботі Харківського регіонального представництва після конкурсного відбору стала Харківська торгово-промислова палата.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер повідомив журналістам у Києві, що Європейський банк реконструкції і розвитку планує у 2017 році продовжувати інвестувати в українську економіку, при цьому зробити акцент на розвитку напрямку підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Очікується, що обсяг інвестицій ЄБРР в Україну в 2016 році становитиме 400 млн євро, а наступного року ця сума може бути збільшена.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе зобов'язання з надання майже 12 млрд євро в рамках 369 проектів.