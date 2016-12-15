Дві третини бізнесменів не задоволені інвесткліматом в Україні - рейтинг ЄБА

Індекс інвестиційної привабливості України, який складає Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), що представляє інтереси понад 800 українських та іноземних підприємств, що працюють в Україні, у другому півріччі поточного року склав 2,85 бала з 5 можливих і майже не змінився порівняно з першим півріччям (2,88 бала).

Про це йдеться у звіті ЄБА, сформований на основі опитування 89 керівників компаній-членів асоціації.

"Індекс досі не сягнув нейтрального значення – 3 бали. У другому півріччі 2015 року результат становив 2,57. Найвищий показник за всю історію дослідження ми спостерігали наприкінці 2010 року - 3,4 бала. Позитивної зони – вище 4 балів – індекс жодного разу з 2008 року не досяг", - наголошується в повідомленні асоціації.

Згідно з підсумками дослідження, 67% бізнесменів не задоволені інвестклімату в Україні, тоді як в першій половині року їх було 78%, однак привабливим бізнес-клімат вважають лише 9% респондентів.

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Довідка УНІАН. Індекс інвестиційної привабливості України за версією Європейської Бізнес Асоціації складається з 2008 року. Найменші значення індексу були зафіксовані в 2014-му і на початку 2015 року, що багато в чому було пов'язано з політичною нестабільністю, економічним спадом і початком активних бойових дій на сході України. Разом з тим, наприкінці 2015 року вплив на позитивні оцінки бізнесу надав зростання ВВП на 1% за підсумками 3-го кварталу, а також зростання рейтингів України від трійки провідних рейтингових агентств світу - Moody's, Standard & poor's та Fitch. При цьому ключовими змінами, яких чекали ділові кола в кінці 2015 року, були судова реформа, реальна боротьба з корупцією, стабілізація фінансового сектора і наведення порядку в податковій сфері, включаючи відшкодування ПДВ, а також земельна реформа.