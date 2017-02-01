Невиконання законів: представник місії ЄС про проблему України у сфері захисту інтелектуальної власності

Про це під час круглого столу в УНІАН сказав керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж.

«Проблема України не в тому, що немає нового законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності, а в тому, що нинішнє законодавство, а воно є цілком прийнятним, не виконується. Правоохоронні органи, митниця, судова система – не виконують свою роботу у сфері захисту прав інтелектуальної власності на належному рівні, сказав Бердж. – В Україні багато молодих людей, розумних і освічених, з прекрасними ідеями, але вони змушені залишати країну, тому що не відчувають захисту. Те саме з інвесторами. Вони не квапляться вкладати кошти в галузі hi-tech, тому що немає впевненості в тому, що інтелектуальні права будуть належним чином захищені. Тому Україні потрібна тверда політична воля, щоб ці питання були визнані і вирішені».

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Як повідомляв УНІАН, захист прав інтелектуальної власності в Україні є одним з найбільш проблемних питань, які потребують системних державних рішень як на рівні уряду, так і на рівні парламенту. Україна входить до десятки країн, де прав інтелектуальної власності дотримуються найгірше, і цей процес потребує постійного моніторингу.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як ключовий орган, який курирує сферу захисту інтелектуальної власності, має намір сформувати єдиний орган захисту прав інтелектуальної власності – Офіс інтелектуальної власності, який об'єднав би функції формування політики у цій сфері, охорони власності і проведення експертизи.