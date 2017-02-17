Мінекономрозвитку створить Раду з міжнародної торгівлі при Кабміні
Також Кубів зазначив, що міністерство спільно з експертним середовищем і бізнесом практично завершило створення експортної стратегії України.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі розпочала процес створення Ради з міжнародної торгівлі при Кабінеті міністрів України, який буде займатися поліпшенням митно-тарифного регулювання, а також торгової захистом.
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Про це повідомляється на сторінці Мінекономрозвитку в Twitter з посиланням на слова міністра Степана Кубіва.
"Розпочато створення Ради з міжнародної торгівлі при Кабміні, який буде працювати над поліпшенням митно-тарифного регулювання та торгової захистом", - сказав він.
Також Кубів зазначив, що міністерство спільно з експертним середовищем і бізнесом практично завершило створення експортної стратегії України.
Як повідомляв УНІАН, раніше Мінекономрозвитку ініціював створення Ради з просування експорту при Кабміні, який покликаний надати експортерам "єдине вікно" прийняття рішень, а уряду - можливість оперативної реакції на різні проблеми, які виникають у експортерів.
#Кубів: Розпочато створення Ради з міжнар. торгівлі при @Kabmin_UA, що працюватиме над покращ. митно-тарифного регулювання та торг. захисту— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) February 17, 2017